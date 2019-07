“Gostaria que houvesse menos tumultos no PSD”, diz Rui Rio

No rescaldo da legislatura de António Costa, Rui Rio faz um balanço do estado da Nação e, também, do estado do PSD. Em entrevista à Renascença, o líder social-democrata diz que o país está “aparentemente” melhor na economia, mas está pior nos serviços públicos. Já quanto ao PSD, Rio refere que os tumultos continuam a ser demasiados para os interesses do líder, do partido e até do país.

“Estou na presidência do PSD há um ano e tal e seria hipócrita se não reconhecesse que tem havido tumultos a mais no PSD para aquilo que é o desejo, não só dos militantes do PSD, como dos portugueses como um todo”, afirma, admitindo que “gostaria que dentro do partido houvesse menos tumultos”. No fundo, “que o PSD estivesse melhor”, admite.

Questionado sobre as razões para os “tumultos”, o líder do partido remete a pergunta para quem os provoca. “Isso tem de perguntar a quem faz tumultos. Da minha parte, faço tudo o que está ao meu alcance para os evitar. Sendo que as pessoas quando estão na política têm de se reger por convicções, não pode ser simplesmente por táticas e oportunismo”, diz.

Olhando para o estado da Nação — que é o tema do debate desta quarta-feira na Assembleia da República — o líder do PSD diz que Portugal está “aparentemente” melhor, mas não o suficiente. “Se pensarmos em termos de futuro do país, a economia não está bem. Tem tido taxas de crescimento fracas, mas acima de tudo essas margens orçamentais não têm sido usadas para o futuro do país. Aquilo que a economia tem de oferecer aos portugueses é mais emprego e melhores salários. Temos tido mais emprego, é verdade, mas não temos tido melhores empregos”, defende.

Contudo, a seu ver, o pior é mesmo o estado dos serviços públicos. “Aquilo que elegeria como mais preocupante é a degradação completa que tem havido nos serviços públicos”, destacando as filas para renovar o Cartão de Cidadão, os atrasos nas pensões, os a falta de oferta nos transportes públicos e a “degradação” no Serviço Nacional de Saúde (SNS).