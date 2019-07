Depois das conservatórias da Avenida Fontes Pereira de Melo e do Campus de Justiça, é a vez da conservatória de Oeiras reforçar o atendimento dos serviços do Cartão de Cidadão (CC). De acordo com o gabinete da ministra da Justiça, a partir de segunda-feira, o espaço de Oeiras passa a abrir as portas mais cedo.

“À semelhança do que já acontece, desde 8 de julho, na conservatória de Lisboa da Avenida Fontes Pereira de Melo e no Campus de Justiça, a conservatória de Oeiras passará a abrir às 7h00 para entrega de senhas”, lê-se em comunicado.

Além da abertura antecipada, o espaço de Oeiras vai também ter atendimento assistido para efetuar a renovação online do Cartão de Cidadão. “Desde que a renovação online está disponível, 10.153 pessoas já optaram por esta via”, destaca o gabinete da ministra da Justiça, sendo que, em apenas quatro dias, 151 pessoas utilizaram o serviço online do CC com a ajuda personalizada no espaço da Avenida Fontes Pereira de Melo.

Este tipo de medidas tem como objetivo “descongestionar o atendimento nos balcões de CC, tanto através do atendimento presencial, como através de soluções online”. Para o Governo, são iniciativas que já permitiram uma “diminuição das filas de atendimento nos balcões do IRN [Instituto dos Registos e do Notariado] da área metropolitana de Lisboa”.

No Campus de Justiça e na Avenida Fontes Pereira de Melo, o reforço do serviço permitiu que “em vários dias das últimas semanas não ocorreu o encerramento antecipado de senhas, permitindo a disponibilização das mesmas durante todo o período de atendimento (das 9h00 às 19h00 na Fontes Pereira de Melo e das 7h00 às 14h00 no Campus em atendimento sem agendamento)”, lê-se no comunicado.