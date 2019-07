Tirar, ou simplesmente renovar, o Cartão de Cidadão tem-se revelado uma verdadeira dor de cabeça para muitos portugueses, obrigados a enfrentar filas e mais filas. É um problema a que o Governo procura dar resposta, mas até que as medidas surtam efeito, os governantes vão dando algumas dicas. Primeiro foi Mário Centeno, agora é a vez de o próprio primeiro-ministro deixar a sua recomendação para que o processo seja menos penoso.

Em entrevista à Visão (acesso pago), quando questionado sobre se a data de validade do Cartão de Cidadão estava a caducar, António Costa disse não saber de cor, mas lembrou que precisou de renová-lo recentemente. “Tive de renová-lo em dezembro, quando mudei de casa”, disse o Chefe do Executivo que se mudou de Sintra para Benfica.

E onde é que Costa foi renovar o Cartão de Cidadão? “Na Loja do Cidadão da Belavista, onde recomendo que as pessoas vão”, atirou o primeiro-ministro, deixando mais uma alternativa para os portugueses além daquela que já tinha sido apresentada pelo ministro das Finanças.

"Ao pé da minha casa [em Benfica, onde fica a Loja das Laranjeiras] nunca iria [renovar o Cartão de Cidadão], porque é onde toda a gente se concentra e acabamos por esperar mais.” António Costa Primeiro-Ministro

Recentemente, em entrevista ao Público, Centeno revelou que a última vez que fez o Cartão de Cidadão foi na Rua Nova do Almada. “Há ali uma conservatória, que não tem muita gente…”, disse o ministro. Este serviço funciona, contudo, exclusivamente por marcação, daí não haver muita gente.

Costa diz que a Loja do Cidadão da Belavista, como “é menos conhecida, há menos pessoas”, daí que esta seja, na sua perspetiva, uma boa solução para quem está farto de enfrentar as longas filas para o fazer. Filas essas que levaram a um alargamento do horário de atendimento de duas conservatórias em Lisboa, isto enquanto a renovação automática do Cartão não é uma realidade.

Costa, tal como Centeno, evita a Loja do Cidadão das Laranjeiras. “Ao pé da minha casa [em Benfica] nunca iria, porque é onde toda a gente se concentra e acabamos por esperar mais”, diz à Visão, lembrando que na Belavista esperou “cerca de duas horas”, isto após uma viagem de autocarro que até foi parar ao Youtube.