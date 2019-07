Vai ser possível renovar o Cartão de Cidadão e alterar a morada fiscal a partir da box de televisão da Vodafone. Aliás, se é cliente da operadora, pode já a partir desta terça-feira realizar outros serviços a partir do televisor, como é o caso da adesão à Chave Móvel Digital e a emissão de senhas eletrónicas para serviços de entidades públicas.

A empresa liderada por Mário Vaz é a primeira a disponibilizar estes serviços públicos na box de televisão, representando um novo canal de contacto entre o Estado e os cidadãos. As funcionalidades nascem ao abrigo de uma parceria entre a Vodafone e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e inserem-se no Programa Simplex. A medida chega assim ao terreno, quase dois anos depois de ter sido noticiada pelo ECO.

“A partir de hoje [terça-feira], os clientes Vodafone com TV Box poderão, de uma forma simples e cómoda, aceder a um conjunto de serviços de várias entidades públicas, através da aplicação criada para o efeito”, anunciou a operadora, em comunicado. A aplicação chama-se “Serviços Públicos”.



Segundo a Vodafone, no caso da adesão à Chave Móvel Digital, que é o serviço de autenticação digital do Estado, “após a solicitação” da adesão, é “enviada pela AMA uma confirmação do pedido por carta para a morada do utilizador”. Em relação à emissão de senhas, “após solicitação”, os clientes “recebem um SMS de confirmação do serviço solicitado e o número da senha atribuída. Em causa, serviços como o IEFP (instituto do emprego) ou o IMT (instituto dos transportes).

A ideia passa agora por adicionar mais serviços públicos à TV. “Durante os próximos meses, a Vodafone vai disponibilizar dois serviços complementares, criado com o objetivo de facilitar a vida aos utentes”, aponta a empresa. Entre eles está a “renovação do Cartão de Cidadão e alteração de morada” e a “marcação de consultas médicas” e prescrições.

A medida “Administração Pública@TV”, apresentada em meados de 2017 no âmbito do Simplex+, visava a criação de “conteúdos destinados à utilização em aplicações para as boxes dos operadores de telecomunicações”. Espera-se que mais operadoras lancem aplicações de TV semelhantes: em resposta ao ECO, em 2017, o ministério então liderado por Maria Manuel Leitão Marques admitiu que “a solução” estava “a ser desenvolvida em conjunto com os operadores”.