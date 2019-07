Durante quase cinco horas discutiu-se o Estado da Na√ß√£o no parlamento. Entre muitas interven√ß√Ķes dos deputados houve momentos mais tensos e divertidos do que outros. O ECO selecionou alguns em que ambiente no plen√°rio foi mais leve, e que passaram entre os pingos da chuva nos ecr√£s. Veja o v√≠deo.