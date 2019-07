A Escola do Turismo de Portugal e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril vão “juntar” e requalificar os dois espaços e transformá-los no mais ambicioso projeto de formação em turismo alguma vez nascido em Portugal. A primeira pedra foi lançada esta terça-feira, na sequência da assinatura de um protocolo pelo secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT).

O projeto da Tourism International Academy inclui um centro de formação da OMT e um espaço para incubação de empresas do setor, e ainda o Instituto de Formação Turística de Macau (IFT), um hotel de aplicação e uma residência com capacidade para receber 150 estudantes, cujo concurso público de concessão também foi lançado.

A Tourism International Academy vai ocupar um total de 21.000 metros quadrados dedicados à formação de turismo e prevê um investimento de 24 milhões de euros, 40% dos quais assumidos por privados, revela o Turismo de Portugal em comunicado.

“O projeto contempla a renovação do edifício escolar atual com equipamentos e instalações que respondam às novas necessidades de formação, com 7.000 m2, onde ficarão instaladas a Escola do Turismo de Portugal-Estoril e outras escolas internacionais, como a IFT Macau. Também está prevista a recuperação de um edifício de 1.500 m2, atualmente devoluto, para espaços de coworking“, explica ainda a instituição.

“Este projeto é fundamental para qualificar recursos humanos no Turismo e afirmar Portugal como país de referência, também na formação turística. Teremos como parceiros chave a OMT e o Instituto de Formação Turística de Macau, criando pontes para a capacitação de pessoas de todo o mundo. Por outro lado, o projeto é aberto às empresas de Turismo que queiram participar para aproximar a resposta da formação às necessidades da procura”, explica a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

Para o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, “considerando a localização estratégica do campus, a aposta na formação como grande desafio do setor, a promoção de Portugal como destino para estudantes e o posicionamento do nosso país como hub internacional para o desenvolvimento de novos projetos em turismo, entendemos que este é o momento certo para que o projeto Tourism International Academy seja dinamizado”.

No novo campus será ainda construído um hotel de aplicação, com 5.000 m2 e 150 quartos, e, através da reabilitação de um edifício com 2.500 m2, atualmente devoluto, uma residência para estudantes, com 80 quartos. Os dois edifícios serão alvo de concurso público de concessão para os privados.

Entre os envolvidos estão entidades públicas e privadas, entre as quais a Universidade Nova de Lisboa, CITUR, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e Turismo de Portugal, para além de grupos privados como o Grupo Pestana, PortoBay, Vila Galé, Hoti, Martinhal, Vip, entre outros.