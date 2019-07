Revista de imprensa internacional

A escolha de um novo primeiro-ministro britânico, que poderá resultar na saída de dois governantes do Executivo de Theresa May, e as negociações de última hora que PSOE e Unidas Podemos ainda mantêm em Espanha são temas que marcam a atualidade de esta segunda-feira e, muito provavelmente, dos próximos dias.

Mas o início da semana fica também marcado por nova madrugada de violência em Hong Kong e por duas alterações significativas no mundo dos negócios: a China estreou o seu próprio índice tecnológico e a Internet pode ser destronada como líder global de publicidade pela primeira vez em duas décadas.

Dois ministros ameaçam sair se Boris Johnson for nomeado PM

Phillip Hammond, ministro das Finanças, e David Gauke, secretário de Estado da Justiça, já assumiram que abandonarão o governo caso Boris Johnson venha a ganhar a nomeação para primeiro-ministro inglês. Hammond justificou a sua decisão este domingo à noite, referindo que a mesma se prende com a exigência de Johnson em que todos os seus ministros devem estar de acordo com um hard brexit a partir de 31 de outubro. “Isso é algo que jamais assinaria”, referiu o Chancellor of the Exchequer. “É muito importante que um primeiro-ministro tenha um Chancellor que esteja bastante alinhado com a sua política, e por isso entregarei a demissão a Theresa May antes de ela entregar a demissão na quarta-feira”, sublinhou.

Crescimento da pub na internet ao ritmo mais baixo em duas décadas

A internet vai perder o lugar de líder da publicidade a nível global pela primeira vez em duas décadas, com os principais anunciantes a procurarem alguma distância em relação aos escândalos que têm marcado a vida dos gigantes online, como os casos da Cambridge Analytica e os sucessivos relatórios e denúncias sobre fake news. As previsões para 2020 apontam para um crescimento de 10% na publicidade online, o ritmo mais contido desde 2001, com a publicidade a redirecionar-se para o cinema, onde se prevê uma subida de 12%.

Concorrente do Nasdaq dispara 520% na estreia na China

O novo mercado para emissão de títulos de tecnológicas chinesas abriu esta segunda-feira, em Xangai, a valorizar 520% na sessão de estreia, com os investidores animados para comprar ações das primeiras 25 empresas listadas. Inspirado no norte-americano Nasdaq, o STAR Market reflete o desejo do Partido Comunista Chinês de canalizar capital privado para os seus planos de desenvolvimento, dando aos pequenos investidores chineses uma oportunidade de comprar títulos em indústrias de tecnologia que até agora se voltaram para Wall Street.

PSOE procura acordo com Podemos antes de debate

Apesar das negociações para a formação do novo governo espanhol terem chegado a um impasse no domingo à noite, tanto o PSOE como a Unidas Podemos continuaram a manifestar-se confiantes num acordo que permitirá viabilizar o governo de Pedro Sanchéz. Representantes dos dois partidos voltam a reunir esta segunda-feira, com Pablo Iglesias a procurar assegurar a vice-presidência do governo, mas também alguns ministérios, em troca do apoio dos 42 deputados eleitos pelo Unidas Podemos.

Confrontos violentos em Hong Kong

Uma manifestação antigovernamental em Hong Kong terminou em violência este domingo de madrugada, depois de a polícia ter avançado contra os protestantes com gás lacrimogéneo, que responderam com garrafas e outros objetos, e de homens mascarados terem atacado manifestantes que já regressavam a casa de transportes públicos.

