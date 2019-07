Hoje nas notícias: Costa, Offshores, Altice

Uma sondagem que coloca António Costa perto da maioria absoluta é a capa do Jornal de Notícias, num dia em que o Público noticia que a Presidência do Conselho de Ministros desconhece o impacto de metade das leis que aprovou. Estas e outras notícias estão a marcar a atualidade na imprensa nacional.

Sondagem coloca António Costa perto da maioria absoluta

Uma sondagem publicada esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias mostra que os socialistas voltaram a alargar o fosso em relação ao PSD, reunindo 43,2% das intenções de voto, contra os 21,6% do PSD. O Bloco de Esquerda (9,2%) reforça o terceiro lugar, a CDU (6,8%) surge à frente do CDS (6%) e o PAN reúne 3,6%.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Governo desconhece impacto de quase metade das leis que aprovou

Um relatório da Unidade Técnica de Avaliação do Impacto Legislativo da Presidência do Conselho de Ministros mostra que, num universo de 170 projetos não foi possível estimar os impactos económicos de 74 — 43,5%. Segundo o levantamento, citado pelo Jornal de Negócios, foram avaliados 114 diplomas com impacto nas empresas e 56 nos cidadãos.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso condicionado).

Venezuela, BES e BCP com mais fluxos para offshores durante apagão

O Ministério Público está a investigar indícios de sabotagem informática e abuso de poderes no caso do “apagão” dos offshores, isto é, o período em que informação comunicada pelos bancos, correspondente a transferências de 10 mil milhões de euros para paraísos fiscais, não ficou registada na base central de dados do Fisco, num total de 18,2 mil milhões transferidos. O caso não é novo, mas o Público junta hoje mais alguns dados relativos a este período entre 2011 e 2014: a esmagadora maioria do dinheiro — mais de metade do total — foi movimentado por 11 sociedades ligadas ao governo da Venezuela e à petrolífera estatal, por sete empresas do Grupo Espírito Santo e por quatro entidades do BCP em Angola, Caimão e Macau.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Meo dá 800 euros a trabalhadores que aceitem mudar para nova empresa

A Altice Portugal tenciona passar 2.000 trabalhadores para uma nova subsidiária, a Meo Serviços Técnicos, apesar de estar enfrentar resistência por parte dos funcionários. Mas, como “incentivo de integração”, a empresa está a garantir o pagamento de uma quantia de 800 euros a quem assinar o acordo de cedência ocasional até setembro. Segundo a Altice Portugal, a Meo Serviços Técnicos visa responder “à ambição de uma qualidade de serviço ainda maior e de satisfação das necessidades do mercado”.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

CDS propõe uma espécie de delação premiada

O CDS vai incluir no seu programa eleitoral às legislativas de outubro uma medida para proteger os denunciantes e os arrependidos da corrupção da alta criminalidade organizada, um regime que os centristas querem ver aplicado a pessoas que, “no âmbito da sua atividade”, tenham “conhecimento privilegiado de práticas ilícitas no seio da mesma”. Mas a medida vai excluir quem tenha acesso a informação de “forma ilícita”, como os hackers.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).