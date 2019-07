5 coisas que vão marcar o dia

Os novos passes sociais para as famílias residentes na Grande Lisboa entram em vigor esta segunda-feira. Um dia que também fica marcado pelas reuniões da Transtejo e Soflusa com os trabalhadores, com o objetivo de normalizar as ligações fluviais entre as duas margens do Tejo. No campo das empresas, é dia de a operadora Nos divulgar os resultados do semestre.

Entra em vigor o passe Navegante Família

As famílias portuguesas que residam num dos 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa podem pedir os passes Navegante Família a partir de hoje. A medida limita a dois o número de passes sociais que um agregado familiar tem de pagar. Assim, uma família com mais de três elementos, que use transportes em vários concelhos da Grande Lisboa, pode solicitar este desconto, pagando apenas 80 euros pelos três passes que, normalmente, custariam 120 euros. Os novos passes podem ser pedidos num destes postos de atendimento.

Preço dos combustíveis vai descer

Os portugueses vão ter um alívio na fatura da gasolina e do gasóleo a partir desta segunda-feira. A atualização semanal do custo dos combustíveis aponta para uma descida, que deverá ser de um cêntimo por litro na gasolina e meio cêntimo no diesel. Após a atualização, o preço por litro de gasolina simples deverá fixar-se em 1,511 euros, enquanto o do gasóleo deverá rondar os 1,341 euros.

Nos divulga números do semestre

A Nos NOS 0,69% vai apresentar esta segunda-feira os resultados do primeiro semestre de 2019. De acordo com o consenso de estimativas dos analistas, elaborado pela operadora, a Nos terá obtido receitas consolidadas de 394,5 milhões de euros no último trimestre, o que resulta numa receita total em torno de 779,8 milhões de euros na primeira metade do ano, uma subida de 0,97% face ao primeiro semestre de 2018.

INE divulga evolução dos juros da casa

O Instituto Nacional de Estatística (INE) atualiza a evolução das taxas de juro implícitas no crédito à habitação em junho. No mês de maio, a taxa subiu pelo sexto mês consecutivo, para 1,080%, valor que compara com os 1,073% apurados em abril. O capital em dívida rondou os 52.780 euros, enquanto a prestação mensal rondava os 246 euros.

Transtejo e Soflusa reúnem com sindicatos

A Transtejo e a Soflusa reúnem-se esta segunda-feira com os sindicatos que representam os trabalhadores. A reunião com a Transtejo está marcada para as 10h00, enquanto a da Soflusa está agendada para as 14h30. Enquanto a Transtejo assegura, por exemplo, as ligações fluviais entre o Cais do Sodré e o Seixal, a Soflusa é a empresa responsável pela ligação entre o Terreiro do Paço e o Barreiro. Nas últimas semanas, um diferendo laboral tem levado a que muitas ligações diárias não se realizem, penalizando milhares de utentes.