5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, o Banco de Portugal (BdP) vai divulgar o inquérito trimestral sobre o mercado de crédito. Enquanto isso, o banco Santander vai prestar contas relativas aos primeiros seis meses do ano, e no Reino Unido vai ser conhecido o nome do sucessor de Theresa May. Boris Jonhson ou Jeremy Hunt: à partida, um deles será o novo líder britânico.

Banco de Portugal divulga inquérito sobre mercado de crédito

O Banco de Portugal vai divulgar o inquérito trimestral aos bancos sobre o mercado de crédito, no qual é feito um balanço dos últimos três meses e, também, uma previsão daquilo que será o próximo trimestre. O último inquérito foi publicado em abril e, na altura, a entidade liderada por Carlos Costa justificou parte da redução da procura de crédito para comprar casa — que os bancos disseram sentir — com a medida macroprudencial, que entrou em vigor em julho do ano passado.

Banco Santander apresenta contas

Na tarde desta terça-feira, o banco Santander vai divulgar os seus resultados relativos ao primeiro semestre de 2019. Durante os primeiros três meses do ano, o grupo Santander anunciou lucros de 1.840 milhões de euros, menos 10% do que no período homólogo. Em Portugal, a instituição espanhola conseguiu contrariar esta tendência, tendo registado um aumento dos lucros, atingindo cerca de 135 milhões de euros.

Quatro anos depois, Medway faz balanço da privatização da CP Carga

A Medway, empresa que resultou do processo de privatização da CP Carga, vai fazer um balanço do processo. A sessão, conduzida por Carlos Vasconcelos, presidente do conselho de administração da Medway, e por Bruno Silva, managing director da empresa ferroviária de mercadorias, acontece por volta das 9h30. Recorde-se que o Governo concluiu a venda da CP Carga à Mediterranean Shipping Company Rain – Operadores Ferroviários (MSC), pelo valor de 53 milhões de euros, no início de 2016. Após a venda, a antiga CP Carga passou por várias designações: Medrail, Medlog e, finalmente, Medway.

Quem será o sucessor de Theresa May?

O Partido Conservador vai anunciar o nome do sucessor de Theresa May. Boris Johnson ou Jeremy Hunt, um deles deverá suceder a May. A ainda primeira-ministra britânica renunciou à liderança do partido a 7 de junho devido às dificuldades em fazer aprovar o acordo de saída da União Europeia que concluiu com Bruxelas em novembro. Contudo, continua como chefe de Governo até à eleição do sucessor, que assumirá funções já esta quarta-feira.

FMI divulga perspetivas económicas mundiais

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai lançar, esta terça-feira, a atualização das perspetivas económicas mundiais (World Economic Outlook). A apresentação do documento vai ficar a cargo de Gina Gopinath, economista chefe do FMI, que também estará disponível para responder às questões dos jornalistas. Em abril, o Fundo identificou seis riscos que, se se materializarem, colocam o mundo a crescer ainda menos do que os 3,3% previstos pelo FMI para este ano. Entre os principais riscos estão as tensões comerciais, os ciberataques e as alterações climáticas.