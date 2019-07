Revista de imprensa internacional

Concluída a tomada de posse, o chefe do Governo britânico já pensa na nova equipa. E essa nova equipa vai ser composta por mais liberais de direita e apoiantes fervorosos do Brexit, numa altura em que a imprensa britânica dá como certo que metade da equipa da antiga primeira-ministra, Theresa May, deverá ser dispensada pelo líder conservador. Conheça esta e outras notícias que estão a marcar a atualidade internacional.

The Guardian

Boris Johnson prescinde de metade da equipa de May

Boris Johnson, que herdou o Governo do Reino Unido após a saída de Theresa May, vai “despedir” metade da equipa que tinha sido escolhida pela anterior primeira-ministra. O novo líder do Partido Conservador está determinado em concluir o Brexit em três meses, com ou sem acordo, e prepara-se para nomear como ministros alguns nomes predominantes e potencialmente polémicos. Entre eles, alguns liberais de direita e alguns apoiantes fervorosos do Brexit. Sabe-se já que Dominic Raab vai ser o novo ministro dos Negócios Estrangeiros. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre / conteúdo em inglês).

BBC

Boeing pondera abandonar produção do 737 Max

O presidente executivo da Boeing, Dennis Muilenburg, afirmou que a empresa pode suspender o fabrico do modelo 737 Max caso a proibição de voar com o aparelho se mantenha, mas também não está excluída a hipótese de abandonar o modelo por completo. Em causa estão os dois acidentes com aviões Boeing 737 Max, que provocaram 346 mortos. Leia a notícia completa na BBC (acesso gratuito / conteúdo em inglês).

G1

Moro congratula-se com detenção de supostos hackers

A Polícia Federal brasileira deteve quatro pessoas suspeitas de estarem envolvidas na invasão de vários telemóveis que resultou na publicação de mensagens comprometedoras do ex-juiz Sérgio Moro e da operação Lava Jato. Moro, que é atualmente o ministro da Justiça do Governo de Jair Bolsonaro, congratulou-se pela operação, garantindo que as fontes “de confiança” do jornal que publicou as mensagens são “pessoas com antecedentes criminais”. Leia a notícia completa no G1 (acesso gratuito / conteúdo em português).

The Wall Street Journal

SoftBank promete investir 40 mil milhões em novo fundo

O interesse do mercado num novo fundo tecnológico de centenas de milhões de dólares, como o Vision Fund, até pode ter arrefecido, mas o SoftBank está determinado em repetir o feito. E para mostrar o quão sério está a levar o projeto, o multimilionário japonês Masayoshi Son prometeu que o SoftBank investirá capitais próprios no valor de 40 mil milhões de dólares, numa altura em que está à procura de parceiros para lançar um segundo Vision Fund, um fundo de capital de risco focado em apoiar startups tecnológicas que estejam a desenvolver ideias inovadoras. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago / conteúdo em inglês).

Reuters

Coreia do Norte lança mísseis balísticos de curto alcance

A Coreia do Norte testou dois novos mísseis de curto alcance esta quinta-feira. Os mísseis foram lançados perto da cidade de Wonsan. É o primeiro lançamento desde o encontro entre o líder norte-coreano Kim Jong-Un e o Presidente dos EUA, Donald Trump. Os testes estão a ser vistos como uma ameaça pelas autoridades norte-americanas e poderão pôr em causa o retomar das negociações para a desnuclearização da península coreana. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre / conteúdo em inglês).