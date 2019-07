5 coisas que vão marcar o dia

Mais um dia de apresentação de resultados no PSI-20, com destaque para a Semapa. Se vai de férias, tome nota da evolução expectável para os preços dos combustíveis na próxima segunda-feira. Ainda por cá, a Startup Portugal divulga um estudo sobre a saúde o ecossistema empreendedor em Portugal. Lá fora, o Eurostat revela impacto das famílias na economia e os EUA mostram o andamento da maior economia do mundo.

Mais resultados na bolsa

Depois da bateria de resultados desta quinta-feira, o último dia de semana traz mais reportes de contas semestrais das cotadas portuguesas. Sonae Capital, Sonaecom e Pharol são algumas delas. Também a Semapa (holding que controla a Navigator) presta contas ao mercado. Na passada quarta-feira, a Navigator apresentou uma queda de 20% do lucro para 95 milhões de euros.

Como ficam os preços dos combustíveis?

É sexta-feira e, como é habitual, as gasolineiras revelam qual a evolução esperada para os preços dos combustíveis na semana a seguir. Os preços da gasolina e gasóleo têm por base fatores como a cotação do barril de petróleo nos mercados internacionais e seus derivados, assim como a cotação do euro contra o dólar. O barril de “ouro negro”, apresentava uma valorização de 2% até esta quinta-feira. Será um dado a reter para quem vai de férias.

Quantas startups existem em Portugal?

Três anos depois da sua criação, a Startup Portugal, associação responsável pela implementação da estratégia nacional para o empreendedorismo, divulga dados inéditos sobre a evolução do ecossistema nos últimos anos. Criada em 2016, a associação tem, entre as suas prioridades, o mapeamento e a dinamização da Rede Nacional de Incubadoras.

Qual o peso das famílias na economia do Euro?

As famílias representam uma parte importante de qualquer economia. O Eurostat revela esta manhã o impacto económico dos lares no PIB da Zona Euro, com a segunda divulgação das contas setoriais trimestrais: Famílias (primeiro trimestre).

Como vai o motor da economia mundial?

Costuma-se dizer que quando os EUA espirram, a economia mundial constipa-se. Não será o caso, desta vez, mas os dados que o Governo americano divulga esta sexta-feira sobre o andamento do PIB no segundo trimestre vão ser importantes para aquilo que será o futuro da política monetária do Fed. Wall Street espera um crescimento de 2% no último trimestre, abaixo dos 3,1% registados no arranque do ano. O banco central liderado por Jerome Powell e os analistas antecipam um corte nos juros diretores.