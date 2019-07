França confirma Mário Centeno como hipótese para o FMI

Está oficialmente aberta a corrida à cadeira de Christine Lagarde no Fundo Monetário Internacional (FMI) e, de acordo com a Reuters (conteúdo em inglês), Mário Centeno é um dos nomes em cima da mesa.

A confirmação partiu de uma fonte oficial do Governo francês, citada pela agência de notícias, que diz que o atual ministro das Finanças de Portugal e presidente do Eurogrupo é um dos cinco nomes possíveis.

O governo francês ficou responsável por coordenar os trabalhos no seio dos países da União Europeia (UE) para que seja apresentado um único candidato à sucessão de Lagarde. De acordo com declarações do ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, no final de uma reunião do G7 em França, há acordo sobre o processo de seleção, o qual passa por encontrar “uma candidatura europeia de consenso, que seja sólida, credível e que permita à Europa continuar a liderar o FMI”.

Em cima da mesa estão também os nomes de Kristalina Georgieva, presidente da Bulgária e atual diretora executiva do Banco Mundial, o holandês e ex-presidente do Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem, a ministra da Economia espanhola Nadia Calvino e o Governador do Banco Central da Finlândia, Olli Rehn.

Contudo, os Governos da UE continuam divididos: os países do norte da Europa preferem Dijsselbloem ou Rehn, enquanto os do sul preferem Nadia Calvino ou Mário Centeno.

O FMI anunciou esta sexta-feira que o processo de escolha para o próximo líder da instituição vai arrancar a 29 de julho e durará até o dia 6 de setembro, dia em encerrarão as candidaturas. O novo diretor-geral será escolhido até 4 de outubro.