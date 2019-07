As ações dos CTT – Correios de Portugal valem, pela primeira vez, menos de dois euros em bolsa. Os títulos da cotada têm vindo a renovar mínimos históricos e já acumulam uma desvalorização superior a 33% só este ano.

Esta terça-feira, num dia marcado por quedas na generalidade dos mercados europeus, mas também em Lisboa, as ações da empresa liderada por João Bento perdem 1,80% para 1,964 euros no PSI-20. Chegaram a tocar nos 1,96 euros.

CTT afundam em bolsa

Esta queda acontece depois de a Anacom ter anunciado que os CTT vão ter de reduzir os preços em vigor. Em causa está o incumprimento dos valores mínimos de dois indicadores de qualidade do serviço postal universal em 2018, nomeadamente a demora de encaminhamento no Correio Azul no Continente e no correio transfronteiriço intracomunitário.

A tendência negativa já se verifica, contudo, há mais tempo. E nem mesmo o crescimento dos lucros no primeiro semestre, revelado na semana passada, impede os CTT de continuarem a perder valor no mercado de capitais português.

A queda acumulada desde o início do ano chega já aos 33,33%. A cotação atual é substancialmente inferior àquela a que a empresa entrou para o mercado de capitais há mais de cinco anos.

O Estado privatizou a operadora postal, em duas fases. Primeiro, com a colocação de 70% do capital em 2013. As ações foram vendidas ao montante máximo (5,52 euros) e a primeira sessão foi digna de estrelato: os títulos negociaram 6,9% acima do preço a que foram vendidas da oferta pública de venda (OPV).

Em setembro de 2014, o Estado vendeu a restante participação de 30% e a empresa passava a ter a totalidade do capital em bolsa. Nessa altura, as ações já negociavam nos 7,50 euros e, menos de um ano depois, ultrapassavam os 10,00 euros. A partir daí, a estrela tornou-se cadente, tal como aconteceu com outras empresas de correios na Europa.