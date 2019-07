Dois terços dos principais nomes que se apresentam às eleições legislativas de outubro são novos. O levantamento da renovação partidária dos cabeças-de-lista, feita pelo Diário de Notícias (acesso pago), indica que apenas um partido, o PS, irá mudar menos de 50% dos candidatos.

O PS, partido do Governo a que as sondagens dão maioria, é a formação partidária que menos renova cabeças-de-lista. Apenas nove entre os 22 que se apresentam pelos círculos eleitorais nacionais são novos, em relação aos das eleições, em 2015. A taxa de renovação situa-se assim em 41%.

O valor fica 25 pontos percentuais abaixo da média das seis formações com assento na Assembleia da República (PSD, PS, BE, CDS, CDU e PAN), que é de 65,9%. Num total de 132 cabeças-de-lista, há 87 novos nomes e 45 repetentes, de acordo com o DN, que acrescenta que o partido que mais renova é o PAN.

As eleições legislativas realizam-se a 6 de outubro e as sondagens dão vitória ao PS de António Costa. De acordo com a sondagem realizada pelo ICS/ISCTE e divulgada pelo Expresso a 12 de julho, o PS e o PSD estão agora separados por 15 pontos percentuais, com os socialistas a subirem para 38% das intenções de voto e os sociais-democratas a descerem para 23%. Ainda assim, não é certo que António Costa consiga alcançar a maioria absoluta.