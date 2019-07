Além do filho do secretário de Estado da Proteção Civil, há familiares de ministros que têm contratos com o setor público. É o caso do pai de Pedro Nuno Santos, mas também do marido de Francisca Van Dunem, revela o Observador (acesso pago).

O pai do ministro das Infraestruturas e da Habitação tem duas empresas que mantêm negócios com o Estado há vários anos — desde 2009 –, sendo que estas não terminaram quando Pedro Nuno Santos assumiu o cargo. Os negócios do pais, diz a publicação, estão avaliados em mais de um milhão de euros.

Além de Pedro Nuno Santos, o Observador lembra o caso do marido de Van Dunem, Eduardo Paz Ferreira, que tem contratos com o Estado. Recorde-se que esta ligação foi assumida, tendo Paz Ferreira afirmado, em abril, que não abdicava desta área de negócio pelo facto de a mulher ter funções governativas.

Estes dois casos juntam-se ao de José Artur Neves, cujo filho celebrou pelo menos três contratos com o Estado. António Costa pediu ao conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República um parecer sobre se o secretário de Estado violou ou não a lei da transparência.

Além da polémica dos contratos do filho, que levou o secretário de Estado da Proteção Civil a vir a público dizer que não se demite por causa destes negócios que desconhece, Artur Neves viu-se envolto noutra polémica, a das golas antifumo que são inflamáveis.