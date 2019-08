A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira um investimento de 68 milhões de euros para a modernização da linha ferroviária do Minho, no troço entre Nine e Valença, visando melhorar a segurança e reduzir o tempo de viagem.

O executivo comunitário informa, em comunicado, que o investimento feito através do fundo de coesão nesta linha ferroviária do norte do país é referente ao corredor Porto-Valença-Espanha, com uma extensão de cerca de 92 quilómetros, que desempenha “um importante papel económico na região”.

“A modernização irá melhorar o conforto, a segurança e a confiabilidade na linha, reduzindo o tempo de viagem em 10 minutos para comboios internacionais”, argumenta Bruxelas na nota.

Segundo a Comissão Europeia, esta intervenção também “apoiará o desenvolvimento do transporte intermodal, ligando nós importantes como o Porto de Leixões, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro do Porto e centros logísticos”.

Citado no comunicado, o comissário europeu responsável pela área da Inovação, o português Carlos Moedas, assinala que esta modernização “irá impulsionar a conectividade de Portugal com o resto da Europa, ao longo da costa atlântica”.

“Para além de promover uma mudança para transportes mais ‘amigos’ do ambiente, os passageiros e empresas terão melhores ligações com a região espanhola da Galiza e maior mobilidade na região do Grande Porto”, acrescenta.

Em causa está, assim, a segunda fase do projeto de intervenção na linha do Minho, orçado num total de 125 milhões de euros.

Esta fase inclui a eletrificação da linha e a construção de quatro estações em Midões, Barroselas, Carreço e Carvalha, visando permitir a passagem de comboios de maiores dimensões, o que deverá entrar em funcionamento em 2021.