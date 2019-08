A 3.ª edição do Sunset Hackathon, organizada pela Hardware City, vai decorrer de 6 a 8 de setembro, no Cais Criativo da Costa Nova, em Ílhavo. Com o tema “Promover o desenvolvimento de produto em Portugal” na edição deste ano, o evento vai reunir hackers e makers para encontrarem soluções criativas e inovadoras para problemas reais, de empresas reais. A ideia mais criativa será premiada com 2.000 euros.

O Sunset Hackathon quer dar a oportunidade a novos talentos de aprender e ser criativo num ambiente informal, junto à praia. Durante 72 horas, talentos, startups e empresas vão ser desafiados a encontrar, em equipa, soluções tecnológicas criativas e “fora da caixa” para problemas propostos pelos patrocinadores. O objetivo de eventos como os hackathon é promover o contacto direto entre empresas do ramo e talentos nacionais, com o propósito de encontrar novas ideias e soluções para as necessidades do mercado.

As equipas são acompanhadas ao longo da prova por mentores, especialistas da área da tecnologia que os ajudam a identificar problemas e resolver desafios. Na edição anterior, empresas como a Bosch, a OLI ou a Motofil, submeteram-se a este teste e encontraram soluções para problemas reais para a sua empresa.

Além de encontrar soluções, os participantes também têm oportunidade de desenvolver conhecimento. Para esta edição, o Sunset Hackathon preparou alguns workshops, “Programação com IoT”, “Conversão polimérica com moldes de silicone”, “Arduino: Apenas para artistas ou profissionais?” e ainda “Como preparar apresentações”.

Este tipo de eventos tem vindo a aumentar em Portugal, à medida que a oferta de talentos na tecnologia escasseia. Os hackathons, “maratonas de hackers“, podem ser uma verdadeira oportunidade para o mercado de trabalho atual encontrar reforços na área.

As inscrições encerram a 9 de agosto e este ano a Fundação Calouste Gulbenkian é o patrocinador oficial.