Com o novo sistema híbrido de apoio às empresas, em que a banca assegura a componente reembolsável dos fundos, a Região Centro selecionou 171 projetos empresariais que representam um investimento de 304 milhões de euros.

Estes projetos receberam um apoio comunitário de 74 milhões de euros. De acordo com as novas regras em vigor para os apoios às empresas para inovação produtiva do Portugal 2020, o incentivo não reembolsável é dado à cabeça, com fundos europeus, e, em complemento, a banca cede a vertente reembolsável através de um empréstimo sem juros. Mas as empresas com grande solidez financeira até podem dispensar a intervenção da banca e optar por receber apenas a parte a fundo perdido.

A dotação inicial do concurso era de 30 milhões de euros, mas para aprovar todos os projetos elegíveis, a Autoridade de Gestão do Centro 2020 optou por reforçar a dotação em 44 milhões de euros (147%). “Estes apoios vêm contribuir para a alteração dos padrões de especialização das empresas da região, permitindo-lhes entrar em atividades de maior valor acrescentado da cadeia de valor, o que lhes permite competir com base noutros fatores de competitividade para além do tradicional baixo custo do trabalho”, sublinha a presidente do Centro 2020, Ana Abrunhosa, em comunicado.

A maioria dos projetos selecionados são na área da indústria transformadora — 160 projetos, com um investimento de 275,5 milhões de euros e um apoio de fundos europeus de 67 milhões. Por outro lado, há 26 projetos em territórios de baixa densidade, que envolvem um investimento 52,5 milhões de euros, e um apoio comunitário de 14,7 milhões.

Em meados de junho, o Programa operacional da Região Centro foi o primeiro a aprovar apoios a projetos empresariais no âmbito deste novo sistema. Em causa estavam 27 projetos que se traduziam num investimento de 45 milhões de euros.

Em comunicado, a região revela que, até ao final de junho, no âmbito Compete 2020 e do Centro 2020, foram aprovados 4.199 projetos empresariais na região Centro, que representam um investimento de 3,2 mil milhões de euros e um apoio de fundos europeus de 1.650 milhões. “Destes projetos aprovados, 3.330 já têm execução demonstrada com pagamentos no montante de 773 milhões de euros, o que significa que a taxa de execução das empresas da região Centro no Portugal 2020 ronda os 50%”, refere o mesmo comunicado.