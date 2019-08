Agosto chegou e muitos portugueses preparam-se para “agarrar” no carro e seguir viagem até ao Algarve para gozar as merecidas férias de verão. Antes de partir há que fazer as malas, conseguir que estas caibam na bagageira… e, claro, encher o depósito de combustível. Ainda que o tempo seja de relaxar, é sempre importante poupar. Seja a gasolina ou a gasóleo escolher bem o posto de combustível pode fazer diferença no bolso. São cêntimos que chegam a euros num tanque atestado.

A pensar na poupança que pode fazer, o ECO compilou os postos com os combustíveis mais baratos nos dois principais pontos de partida rumo a sul — Lisboa e Porto –, mas também no Algarve, para onde muitos portugueses vão à procura do sol e da praia.

Os cinco postos mais baratos em Lisboa

Grosso modo, optar por atestar no posto de combustível mais barato pode representar uma poupança em torno de cinco euros quando comparado com o preço da marca de referência do mercado. Tal aplica-se tanto a quem parta de Lisboa como do Porto e em qualquer tipo de combustível.

Assumindo dados recolhidos a 1 de agosto no site preços dos combustíveis, da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), abastecer 55 litros de gasolina simples 95 no posto mais barato da cidade de Lisboa — Rede Energia no Campo Grande — custava 81,895 euros (1,489 euros/litro). Ou seja, menos 5,225 euros face aos 87,12 euros cobrados num posto da marca de referência nacional.

O mesmo posto da Rede Energia também é o mais barato para abastecer de gasóleo, onde encher o depósito de 55 litros custa 72,82 euros (1,324 euros/litro), sendo a diferença de preço exatamente a mesma face à referência do mercado.

Os cinco postos mais baratos no Porto

Mais a norte, encher o depósito com a mesma quantidade de gasolina custa 80,62 euros (1,464 euros/litro) no posto Rede Energia Porto, o mais barato da cidade. Face à marca de referência, este valor corresponde a uma poupança de 5,225 euros. No gasóleo a diferença é de 4,95 euros, com o custo de 55 litros desse combustível a ser de 71,995 euros (1,309 euros/litro) no posto mais barato do porto: o Jumbo Gondomar.

Com o carro atestado, e alguns euros poupados, a distância até ao Algarve irá certamente fazer baixar de forma expressiva o ponteiro do combustível. E mesmo que ainda sobrem alguns litros, invariavelmente as férias serão interrompidas com a visita a um posto de abastecimento — podendo a greve dos motoristas tornar mais complicado atestar.

Se há poupanças expressivas nos postos de Porto e Lisboa, o mesmo acontece no Algarve. Basta comparar os valores praticados nos postos mais baratos de cada um dos 16 municípios da região. Mesmo entre estes, há diferenças que chegam a ser de mais de 20 cêntimos, ou seja, uma nota de dez euros num depósito.

Postos mais baratos em cada município do Algarve

O posto mais barato da região, tanto para a gasolina como para o gasóleo, é o Intermarché de Vila Real de Santo António. Aí o preço do litro é de 1,409 euros na gasolina simples 95 e de 1,219 euros no gasóleo simples. De salientar que este município fica junto à fronteira com Espanha, zonas onde tradicionalmente os preços dos combustíveis são mais baixos.

Já em Alcoutim, abastecer o carro de gasolina custa 1,609 euros por litro no único posto existente naquele município: o Tfuel Alcoutim. No mesmo local, o litro do gasóleo tem um preço de 1,459 euros por litro.

Nos municípios de Albufeira e Silves, os que ficam no caminho de regresso tanto para quem escolhe a nacional como os que preferem a autoestrada, os valores da gasolina variam entre 1,469 e os 1,499 euros, enquanto no diesel vai dos 1,299 aos 1,309 euros, em ambos os casos valores aquém da referência nacional.