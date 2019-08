“Cinco anos volvidos após ter sido desvendada a maior fraude e pirâmide financeira da nossa história, ninguém foi preso ou sequer julgado“, acusa o ex-ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, referindo-se à queda do Banco Espírito Santo (BES), na sua conta no Twitter.

“Perante isto, como é que a nossa justiça pretende permanecer credível aos olhos dos cidadãos? Por que é que os partidos não fizeram mais?”, questiona ainda Santos Pereira. Para o atual diretor do departamento de economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, uma divisão do processo em várias partes poderia acelerar a resolução, aponta o Jornal i (acesso livre).

“Em parte, a lentidão deve-se à dimensão do processo”, admite. Perante isto, sugere “fazer como noutros países, dividindo os mega-processos por áreas”. “Se houve fraude fiscal, que se julguem (e prendam) as pessoas nessa base. As demais acusações (mais complicadas) poderão ser julgadas depois”, argumenta.

“O que não é de todo aceitável é a impunidade vigente”, remata Santos Pereira. “O que não se pode aceitar é manter-se tudo no limbo judicial atual. Um limbo que mina a credibilidade da Justiça e da própria Democracia”, completa ainda o antigo ministro da Economia, no Twitter.