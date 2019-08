Recebeu um e-mail das Finanças? Cuidado que pode ser fraude

A Autoridade Tributária emitiu um alerta em que chama a atenção para o facto de estarem a ser enviados alguns e-mails fraudulentos para contribuintes. O Fisco diz que as mensagens são falsas e que visam levar os contribuintes a acederem a páginas maliciosas, desaconselhando-os a efetuarem essa operação.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico provenientes do endereço portaldasfinancas.3aqb9@.pt nas quais é pedido que se carregue num link que é fornecido”, diz o fisco num alerta publicado no seu site.

As Finanças revelam ainda o exemplo de uma das mensagens de correio eletrónico que está a ser rececionada pelos contribuintes. Nesta é dito que o sistema detetou um alerta sobre um débito relativo ao ano de 2018, falando numa fatura que é enviada em anexo que pode ser consultada “através do site do Portal AT com o ID abaixo”, e à qual o contribuinte é convidado a aceder através de um determinado link.

Mensagem fraudulenta enviada aos contribuintes

“Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando no link sugerido”, esclarece a esse propósito a Autoridade Tributária no alerta publicado no seu site, acrescentando que “em caso algum deverá efetuar essa operação”.

Para além disso, as Finanças aconselham os contribuintes à leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.