Hoje nas notícias: Comissários da UE, cartel e Ryanair

Já são conhecidos os nomes que António Costa quer ver como comissários na União Europeia — Elisa Ferreira e Pedro Marques foram os escolhidos. Na política, Pardal Henriques deverá ser o cabeça-de-lista do partido fundado e liderado por Marinho e Pinto. É ainda notícia o questionário enviado pelo Governo aos funcionários públicos onde estão incluídas perguntas sobre o tempo de liderança de Passos Coelho. Destaque também para os inúmeros processos que inundaram os tribunais sobre o cartel dos camiões e ainda os pedidos de esclarecimentos enviados pelo Governo e pela ANA à Ryanair sobre o encerramento da base aérea de Faro.

Costa indica Elisa Ferreira e Pedro Marques para comissário português na UE

Elisa Ferreira e Pedro Marques foram os nomes indicados por António Costa para comissário português na União Europeia (UE). A escolha foi comunicada à nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que já reuniu com a vice-governadora do Banco de Portugal (BdP) e com o antigo ministro. A futura presidente da Comissão Europeia iniciou uma ronda de contactos esta semana, tendo reunido com os candidatos portugueses esta quarta-feira. Leia a notícia completa no Público (acesso pago)

Pardal Henriques candidato a deputado pelo partido de Marinho e Pinto

Pedro Pardal Henriques, advogado e vice-presidente e porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), vai ser o cabeça-de-lista do Partido Democrático Republicano, fundado em 2014 e liderado pelo advogado Marinho e Pinto. Este, por sua vez, será cabeça-de-lista mas pelo círculo do Porto e, questionado sobre a notícia, não confirmou nem desmentiu. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago)

Governo aproveita questionário a funcionários públicos para avaliar políticas do PS e do tempo de Passos

A Direção-Geral da Administração e Emprego Público enviou a mais de 500 mil trabalhadores da administração central do Estado um questionário para perceber o que os motiva e os desmotiva. Embora não seja a primeira vez que este documento é enviado, este ano conteve perguntas novas que estão a causar alguma indignação. Isto porque os trabalhadores são confrontados com questões sobre o período da troika, bem como com o que os desmotivou ou se as políticas marcantes da “geringonça” os deixaram mais motivados. Leia a notícia completa no Observador (acesso pago)

Cartel dos camiões leva a avalancha de ações nos tribunais portugueses

Depois de a Comissão Europeia ter descoberto que, entre 1997 e 2004, várias empresas tinham participado num cartel de camiões, e de lhes ter aplicado multas recorde de vários milhões de euros, as empresas que compraram camiões nesse período têm enchido os tribunais com pedidos de indemnizações. Na investigação de Bruxelas estão envolvidas a MAN, a Volvo/Renault, a Daimler, a Iveco, a DAF e a Scania, que concertaram os preços dos camiões e acertaram conjuntamente o momento de colocar no mercado unidades mais amigas do ambiente. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Governo e ANA pedem explicações à Ryanair sobre base em Faro

O encerramento da base aérea de Faro ainda não foi comunicado pela Ryanair à ANA – Aeroportos de Portugal nem ao Governo. Nesse sentido, o Ministério da Economia já pediu “informações às entidades envolvidas”, designadamente à companhia irlandesa. Até ao momento ainda não há “qualquer indicação quanto a redução de voos ou de capacidade aérea para o Algarve”, disse fonte oficial do Ministério. A Ryanair é a companhia com a maior quota de mercado em Faro, cerca de 30%. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)