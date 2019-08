Arranca esta quinta-feira a fase de consulta pública do novo regulamento da EMEL, um período de 36 dias úteis durante o qual os cidadãos poderão remeter à Câmara Municipal de Lisboa sugestões, exposições ou outras considerações sobre a proposta das novas regras acerca do estacionamento e paragem na via pública em todo o concelho, nomeadamente a criação das novas zonas “castanha” e “preta” em locais de maior pressão de estacionamento.

Até 30 de setembro, todos poderão “expressar uma opinião livre e fundamentada” acerca do chamado “Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública da Cidade de Lisboa”, que será publicado na área “Lisboa em Debate” do site da Câmara Municipal de Lisboa. “As sugestões ou observações devem ser enviadas para o endereço dmm.dipm@cm-lisboa.pt ou por correio postal para Rua Alexandre Herculano n.º 46 – 4ª piso 1269-054 Lisboa”, disse ao ECO fonte oficial da Câmara Municipal de Lisboa.

Como o ECO avançou em julho, uma das principais novidades prende-se com a criação de duas novas zonas de estacionamento. As zonas “castanha” e “preta” estarão localizadas nas zonas do concelho em que há mais carros e custarão, respetivamente, dois e três euros por cada hora, até um máximo de duas horas. Trata-se de uma subida de preços, tendo em conta que as zonas “vermelhas”, que são atualmente as mais caras, têm um custo de 1,60 euros por hora. Em relação à EMEL, passará a ter luz verde para operar durante todo o dia, ao invés do que acontece até agora.

A Câmara Municipal de Lisboa pretende ainda que as famílias numerosas residentes em Lisboa, que tenham três filhos e o mais novo seja um bebé com até 24 meses, tenham direito a um lugar reservado para estacionamento à porta de casa. As restantes terão direito à oferta do primeiro dístico de estacionamento. Além disso, o Executivo tenciona beneficiar os residentes que não têm carro, através de uma medida para que os residentes que usem serviços de carros partilhados possam estacionar junto de casa.

