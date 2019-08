Revista de imprensa internacional

Enquanto o HSBC procura um sucessor para o cargo de CEO, são mencionados vários nomes na imprensa internacional, entre os quais António Horta Osório e António Simões. Com o Brexit, o Reino Unido tem em vista delinear um acordo comercial com os Estados Unidos, tendo já reunido com representantes norte-americanos. A FedEx decidiu cortar os laços com a Amazon no que diz respeito às entregas por terra. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Financial Times

Horta Osório e António Simões entre possíveis sucessores do CEO do HSBC

Com a saída de John Flint do leme do HSBC, o banco precisa de encontrar um novo CEO. Os portugueses António Horta Osório, que lidera o Lloyds, e António Simões, CEO do negócio global de banca privada do HSBC, são apontados como alguns dos possíveis sucessores. Ambos já tinham sido considerados candidatos da última vez que o banco procurou um CEO.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês) e na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Wall Street Journal

Reino Unido redobra esforços para acordo comercial com Estados Unidos

Enquanto o Reino Unido prepara a saída da União Europeia, marcada para 31 de outubro, começa também a delinear os contornos de um acordo comercial com os Estados Unidos. Membros do governo de Boris Johnson reuniram com membros da administração de Donald Trump em Washington nesta semana, para lançar as bases de um acordo. O responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros britânico já sinalizou que existe um “enorme apetite” de ambos os lados para um acordo.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês)

CNN

FedEx vai deixar de fazer entregas terrestres para Amazon

A Amazon tem vindo a fortalecer a equipa própria de entrega, algo que está a afastar alguns parceiros. Desta vez foi a FedEx que, depois de já ter terminado o acordo para o transporte aéreo com a plataforma, diz que vai deixar o contrato de transporte por terra expirar no fim do mês.

Leia a notícia completa no CNN (acesso livre, conteúdo em inglês).

The Hollywood Reporter

Criadores da Guerra dos Tronos fecham acordo de 200 milhões de dólares com a Netflix

Depois de a Guerra dos Tronos chegar ao fim, os criadores David Benioff e Dan Weiss decidiram sair da HBO e rumar para a Netflix. Conhecidos por D&D, os produtores assinaram um acordo com a plataforma de streaming para desenvolver filmes e séries ao longo de mais de um ano, por 200 milhões de dólares.

Leia a notícia completa no The Hollywood Reporter (acesso livre, conteúdo em inglês).

Reuters

Nestlé começa a vender café Starbucks na China

A Nestlé começou a vender café da marca Starbucks na China, um mercado onde o consumo de café per capita continua a ser baixo em comparação com os padrões globais. Estarão disponíveis 21 cápsulas da marca Starbucks e produtos de café instantâneo em plataformas de comércio eletrónico chinesas, como o Tmall da Alibaba e a JD.com, bem como em escritórios e hotéis em algumas cidades.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).