A greve dos motoristas começa na segunda-feira, mas muitos portugueses já estão a fazer fila para atestar, na esperança de minimizar o impacto da esperada falta de combustíveis. Ora, se está na reserva, o melhor é evitar todas as deslocações desnecessárias, sobretudo se for a um posto de abastecimento que, afinal, também está com os depósitos secos.

O melhor a fazer é mesmo consultar este mapa interativo, que indica, em tempo real, em que postos ainda há gasolina, gasóleo ou GPL, assim como qual a bomba mais próxima que faz parte da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA). Os dados não oficiais estão a ser recolhidos pela plataforma #JáNãoDáParaAbastecer, com base no feedback dado pelos próprios utilizadores.

