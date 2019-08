A manhã num minuto

Muitas empresas fecham em agosto para férias o que ajuda a minimizar o impacto da greve dos combustíveis, alertam associações. No entanto, setor da agricultura está à beira da época de colheita.

Os bancos concederam 849 milhões de euros em empréstimos para a casa, em junho. Crédito total é de 4.931 milhões na primeira metade do ano, o valor mais elevado desde 2010.

A praça lisboeta arrancou a segunda sessão da semana no vermelho. A Pharol em queda abrupta com as ações a caírem 13%, devido à vontade do BCP se desfazer dos 10% que tem na empresa.

O custo do trabalho aumentou 0,9% no segundo trimestre do ano, menos que no primeiro, devido às progressões na Função Pública. Custo do trabalho caiu no setor privado.

O fim do fator de sustentabilidade para algumas pensões antecipadas já está disponível, desde o início do ano, para os beneficiários da Segurança Social. Em outubro, chega à CGA.