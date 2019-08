É no topo de um edifício de seis andares, atualmente a ser construído, que vai nascer a maior quinta urbana do mundo. Serão 14.000 metros quadrados de terreno, onde serão produzidos mil quilos de frutas e vegetais todos os dias. O projeto, que inclui a construção do edifício e da quinta, deverá estar concluído no início do próximo ano, num investimento total de 500 milhões de euros.

No sudoeste de Paris está a ser construído um autêntico “oásis urbano”, diz o The Guardian (conteúdo em inglês). No 15.º arrondissement da capital francesa, uma zona residencial, está a nascer o Paris Expo Porte de Versailles, um projeto constituído por vários edifícios e até um hotel. E é nos Pavilhões 2 e 3 que vai ser implementada uma gigantesca quinta urbana.

Com uma área de 14.000 metros quadrados, é na quinta que vão ser cultivadas mais de 30 espécies de plantas diferentes e colhidos cerca de 1.000 kg de fruta e vegetais todos os dias na época alta. A cuidar deste processo estarão 20 jardineiros a usar métodos totalmente orgânicos.

“O objetivo é tornar a quinta num modelo reconhecido mundialmente pela produção sustentável”, diz Pascal Hardy, fundador da Agripolis, empresa de agricultura urbana responsável pelo projeto. “Vamos usar produtos de qualidade, cultivados em linha com os ciclos da natureza, e tudo no coração de Paris”, acrescenta, em declarações ao jornal britânico.

A quinta terá ainda o seu próprio restaurante e bar, com capacidade para cerca de 300 pessoas. O espaço de restauração, que oferecerá vistas panorâmicas sobre Paris, ficará a cargo da cadeia Le Perchoir e o menu contará com produtos sazonais cultivados na quinta.

“Os nossos produtos frescos serão usados ​​para alimentar os habitantes em todo o sudoeste da cidade — seja diretamente, através de cabazes de alimentos, ou lojas, hotéis e cantinas — ajudando a reduzir as food miles [tempo e distância desde que o alimento é cultivado até chegar ao consumidor]”, diz Hardy. “Além disso, não usaremos pesticidas ou produtos químicos, pelo que a quinta será um paraíso para a biodiversidade”.

Mas as funcionalidades deste oásis urbano não ficam por aqui. A quinta vai oferecer vários serviços relacionados com a agricultura urbana, tais como excursões educativas, workshops e eventos especiais. Além disso, os moradores locais poderão alugar pequenos espaços de terreno onde poderão cultivar hortaliças — serão caixas de madeira especialmente pensadas para isso.

Já não bastava ser a maior quinta urbana do mundo, ainda vai criar a sua própria técnica de agricultura vertical — aeroponia. Este método, para além de não precisar de pesticidas, usa um sistema de água fechado. “O nosso desejo é uma cidade em que os telhados planos e superfícies abandonadas são cobertos com estes novos sistemas de crescimento”, concluiu Hardy.