Hoje nas notícias: Casinos, Metro e taxa do açúcar

Estado com contratos a prazo mais longos do que o setor privado

Apesar de o Governo ter chegado a defender condições idênticas entre setor público e setor privado, o Estado poderá recorrer a contratos a prazo mais longos do que os patrões privados. O diploma aprovado no Parlamento no mês passado não alarga à Função Pública a redução da duração máxima dos contratos a termo. No setor privado, as alterações ao Código do Trabalho vão reduzir a duração máxima dos contratos a termo certo de três para dois, enquanto a duração máxima dos contratos a termo incerto encurta de seis para quatro anos. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Linha circular do Metro só em 2024

A abertura da linha circular do Metro de Lisboa foi adiada para 2024, isto depois de a empresa ter prorrogado por mais de três meses e meio o prazo para a entrega de propostas no concurso para o prolongamento das linhas Amarelas e Verde, que irá criar uma circular. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Empresas aproveitaram taxa do açúcar para subirem mais os preços

As empresas produtoras de bebidas açucaradas aproveitaram a taxa introduzida em 2017 pelo governo para aumentarem os preços acima do valor do imposto. A conclusão é de um estudo publicado pelo Gabinete de Estratégia e Estudo do Ministério da Economia. Há casos em que o preço aumentou em média 15 cêntimos quando a taxa é de 10 cêntimos e outros em que os preços aumentaram em média 15-16 cêntimos por litro, o que corresponde ao dobro do valor do imposto, de oito cêntimos. No caso dos refrigerantes com alto teor de açúcar (Coca-Cola e Red Bull, por exemplo), o estudo indica que os produtores passaram os custos quase integralmente para os consumidores, mas menos do que o valor da taxa, ficando ligeiramente abaixo dos 16 cêntimos por litro. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

4,4 milhões apostados por dia nos casinos

Bingos e casinos em Portugal registaram no ano passado um volume de jogo acima de 1,6 mil milhões de euros, segundo os dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal. Contas feitas, os apostadores movimentaram nas salas de jogo mais de 4,4 milhões de euros por dia em 2018. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Raríssimas exige 384 mil euros à antiga presidente

A Raríssimas – Associação Nacional de Deficiências Mentais Raras avançou com um processo contra a ex-presidente da instituição, Paula Brito e Costa, exigindo-lhe 384 mil euros. A ação deu entrada no Tribunal de Loures na semana passada. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).