Sporting culpa Bas Dost por complicar venda a clube alemão

Bas Dost pediu para sair do Sporting, mas o clube leonino alega que é o avançado holandês que está a complicar agora a sua saída para os alemães do Eintracht Frankfurt.

A SAD leonina emitiu esta manhã um comunicado para dar conta dos últimos desenvolvimentos em relação à venda de Bas Dost, num negócio que avaliado em oito a dez milhões de euros, segundo a imprensa desportiva. O clube ainda que foi o próprio jogador a pedir para ser transferido para outro emblema “por considerar ter terminado o seu ciclo” em Alvalade.

Já depois de os leões terem chegado a um acordo para a alienação do passe do atleta ao clube de Frankfurt, a SAD diz que foi “surpreendida” com “exigências de última hora” de Bas Dost e que estão “a impedir a concretização da transferência”.

No mesmo comunicado divulgado no site da CMVM, a SAD sportinguista afirmou que a administração de Francisco Varandas continua a trabalhar “para alcançar um acordo vantajoso para todas as partes, mas permanecerá firme e intransigente na defesa dos interesses da Sporting SAD e imune a pressões mediáticas”.

A SAD diz ainda que vários clubes da China, Rússia, Turquia e México tinham manifestado interesse em Bas Dost nos últimos meses, mas o jogador recusou as propostas por “razões pessoais”. Segundo os leões, estas propostas foram “muito mais atrativas financeiramente” do que aquela que foi apresentada pelo Eintracht Frankfurt.