Bolsa de Lisboa fecha em alta, mas aquém da Europa

A bolsa de Lisboa terminou a sessão de esta quarta-feira com um ganho de 0,67%, com o PSI-20 a fechar nos 4.853,19 pontos. Ao longo da negociação, apenas quatro cotadas fecharam em terreno negativo e o sentimento positivo prevaleceu entre as restantes 14 empresas.

Em relação às cotadas nacionais, o papel e a energia destacaram-se. A Navigator disparou 2,17% para 3,01 euros por ação, enquanto a Mota-Engil avançou2%. Também a Galp, que se manteve em alta durante a sessão, fechou nos 12,81 euros, graças a um ganho de 1,71%.

Apesar do bom arranque de sessão da EDP Renováveis, a elétrica acabou por terminar em terreno neutro. Do lado oposto, a Sonae Capital (-1,45%), Pharol (-1,38%), NOS (-1,2%) e Ramada (-0,64%) fecharam no vermelho.

Lisboa entre os menores ganhos na Europa

O índice português ficou assim em linha com o comportamento das principais praças europeias que, todavia, registaram ganhos superiores ao da bolsa lisboeta. O DAX alemão ganhou 1,2%, com a bolsa francesa a subir 1,6% e a britânica 1%. Já o IBEX espanhol valorizou 0,8% ao longo de quarta-feira. Destaque também para o STOXX 600, que subiu 1,2%, atingindo o maior valor das últimas duas semanas.

As bolsas europeias já tinham iniciado o dia em terreno positivo, mas terá sido o otimismo que os mercados norte-americanos mostraram nas primeiras horas de negociação a apoiar o bom sentimento na Europa. A bolsa de Nova Iorque abriu esta quarta-feira em alta, com os investidores animados pelos resultados das principais retalhistas norte-americanas, que demonstram que o consumo privado ainda está em níveis robustos.