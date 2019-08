Pardal Henriques é candidato pelo Partido de Marinho Pinto

O porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) Pedro Pardal Henriques vai concorrer pelo partido de Marinho Pinto às eleições legislativas, avança a SIC Notícias.

“Pardal Henriques vai ser candidato pelo PDR, mas na altura própria divulgaremos o círculo eleitoral por onde se candidatará”, disse aos jornalistas o advogado e ex-deputado europeu, depois de entregar a lista dos candidatos do Partido Democrático Republicano pelo círculo eleitoral do Porto. De acordo com a agência Lusa, Já tinha sido noticiado que o advogado seria cabeça-de-lista do PDR pelo circulo eleitoral de Lisboa, cabendo a Marinho e Pinto a primeira posição pelo Porto.

Marinho e Pinto, segundo a SIC Notícias, assumiu que ter Pardal Henriques nas listas é um “grande orgulho” porque ele foi a “imagem e a cara de um combate sindical extremamente importante por ter fugido ao controlo que os aparelhos partidários têm sobre o sindicalismo em Portugal”.

Entretanto, já depois do anúncio de Marinho e Pinho e confrontado com a notícia, Pedro Pardal Henriques confirmou ao Correio da Manhã o convite, mas salvaguarda que ainda não tomou uma decisão. “Recebi o convite e é com honra que o recebo”, disse Pardal Henriques. “Ainda não tomei a decisão”.

O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, em declarações à SIC Notícias recusou a comentar a situação, afirmando que se trata de “questão pessoal do Dr. Pedro Pardal Henriques”.

O PDR vai apresentar 22 cabeças-de-lista às próximas eleições legislativas. Nas últimas eleições foi a sétima força política mais votada, contabilizando 1,14% dos votos (61.632), ainda assim não conseguiu eleger nenhum deputado. As eleições decorrem no próximo dia 6 de outubro.

Pedro Pardal Henriques tem sido a cara do protesto dos motoristas de matérias perigosas, que avançaram com uma greve por tempo indeterminado em abril e outra agosto deste ano. Esta terça-feira, anunciaram uma nova paralisação, de 7 a 22 de setembro, uma greve às horas extraordinárias.

(Notícia atualizada às 17h04)