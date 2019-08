A Reserva Federal cortou a taxa de juro em julho pela primeira vez desde dezembro de 2008, no auge da crise financeira, mas nessa reunião a decisão não foi consensual e os responsáveis quiseram garantir que não passavam uma mensagem de que iriam avançar com novos cortes no futuro, de acordo com as atas da reunião divulgadas esta quarta-feira. Responsáveis querem manter opções em aberto. Qualquer decisão futura terá de ser ponderada com base em mais informação económica e as expectativas para a economia norte-americana.

Apesar de o Presidente dos Estados Unidos insistir reiteradamente que a Reserva Federal tem de voltar a cortar os juros, e de forma mais ousada, os responsáveis da Reserva Federal não parecem ser da mesma opinião. Na reunião que teve lugar no final do mês passado, dois responsáveis estiveram contra a decisão de cortar a taxa de juro, a primeira redução desde dezembro de 2008.

Mas as atas da reunião demonstram um sentimento mais profundo. Os documentos, divulgados esta quarta-feira pela Reserva Federal, demonstram que os responsáveis quiseram garantir que no dia em que anunciou a redução da taxa de juro a que empresta aos bancos não passaria uma mensagem de que mais cortes poderiam estar no horizonte.

Os mesmos responsáveis acordaram que é necessário que a Reserva Federal mantenha as suas opções em aberto, tendo assim flexibilidade de agir no futuro — seja qual for o sentido dessa decisão — e também que qualquer nova decisão só poderá ser tomada depois de analisada mais informação sobre a economia dos Estados Unidos. A avaliação terá ainda de ter em conta quais são as expectativas e os objetivos relativamente à economia norte-americana.

Foi essa mensagem que os responsáveis tentaram passar no comunicado após a reunião, em que anunciaram o corte das taxas de juro, quando dizem que “à medida que analisa o caminho futuro”, dizem as atas. Essa frase, de acordo com o documento, significa que qualquer proposta será ponderada e analisada de forma cuidadosa, antes de ser tomada uma decisão, revelando uma cautela adicional dos responsáveis da Fed.

A decisão de cortar a taxa de juro em si é descrita como uma “recalibrar” da orientação já decidida para a política monetária norte-americana, e não como uma nova estratégia que a Reserva Federal irá seguir, numa altura em que o abrandamento económico nos Estados Unidos e entre as maiores economias do mundo — como a China, Alemanha e Reino Unido — aumentam os receios dos investidores que uma recessão pode estar para breve.