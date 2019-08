Menos de 24 horas depois de comunicar a entrega de um pré-aviso de greve ao trabalho extraordinário de 7 a 22 de setembro, e menos de meio dia depois de Pedro Pardal Henriques oficializar a candidatura às legislativas pelo PDR, Francisco São Bento convocou uma conferência de imprensa para comentar a opção do seu antigo porta-voz e também anunciar que pouco ou nada se alterou desde o aviso prévio de quarta-feira.

“Estamos a fazer diligências nesse sentido [retirar aviso prévio], mas até que os pressupostos sejam atendidos, o pré-aviso mantém-se. Mas estamos em diligências para continuar no diálogo e com evolução positiva”, apontou São Bento, referindo-se às duas imposições que o SNMMP colocou como mínimo para aceitar o processo de mediação.

O mesmo responsável já tinha afirmado esta manhã à RTP que “se estiverem reunidas todas as condições para que se possa evitar a greve, porque não?”. E reforçou esta ideia agora na conferência de imprensa: “Não admitimos levantar o aviso prévio. É uma possibilidade desde que aceitem os nossos pressupostos.”

Ou seja, a situação hoje é exatamente igual à de ontem, até porque, sabe o ECO, desde o romper da tentativa de se avançar para a mediação não houve qualquer contacto entre motoristas e Antram. É de salientar que a única novidade nas últimas 24 horas reside na confirmação oficial da entrada do ex-porta-voz do SNMMP no ‘circuito’ político, liderando a lista do PDR em Lisboa.