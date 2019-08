A dívida pública portuguesa deu um trambolhão no segundo trimestre do ano, tendo chegado a junho aos 122,2% do Produto Interno Bruto (PIB). Trata-se do valor mais baixo desde o início de 2012, cerca de um ano depois de a troika ter aterrado em Lisboa no âmbito do resgate financeiro internacional.

Segundo o boletim estatístico divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, a dívida pública na ótica de Maastricht baixou dos 125,1% em março para os 122,2% em junho, verificando-se uma queda de quase três pontos percentuais no decorrer do segundo trimestre do ano. Atingiu um valor absoluto de 251,2 mil milhões de euros em junho, um valor que foi revisto em alta pelo banco central face à primeira divulgação no início deste mês, incorporando já alterações na metodologia de contabilização da dívida pública.

Em março de 2012, ascendia a 118,2% do PIB, tendo disparado no trimestre seguinte para os 123,5%, perante o agravamento da crise económica. Há sete anos que o rácio do endividamento público não era tão baixo.

Para esta evolução positiva no rácio da dívida pública observada no segundo trimestre deste ano contribuiu, sobretudo, o reembolso de mais de oito mil milhões de euros que Portugal teve de efetuar aos mercados no dia 14 de junho.

Dívida pública cai no segundo trimestre

Fonte: Banco de Portugal

Apesar da descida acentuada, o Governo tem uma meta mais ambiciosa para a evolução da dívida pública este ano. Mário Centeno fixou como objetivo os 118,6% do PIB para 2019 no Programa de Estabilidade, o que significa que o rácio do endividamento terá de cair de uma forma mais acelerada durante a segunda metade do ano. O Governo já admitiu, porém, que pode rever as metas tendo em conta a revisão da metodologia usada para a calcular, que passa a incluir os juros capitalizados dos certificados de aforro.

O ministro das Finanças já adiantou que até dezembro Portugal pagará antecipadamente aos credores oficiais europeus 2.000 milhões de euros, o que vai permitir poupanças na ordem dos 100 milhões de euros.

Além dos reembolsos, que ajudam a baixar o endividamento, para o rácio da dívida pública conta ainda o andamento da economia. Com uma aceleração mais forte do PIB, maior será a queda do rácio da dívida. O Governo aponta para um crescimento económico de 1,9% este ano.