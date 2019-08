Líder dos vinhos da Bacalhôa deixa grupo de Joe Berardo

Nomeado há um ano administrador delegado na Sociedade da Bacalhôa, Frederico Falcão deixou o grupo de Joe Berardo, investidor e empresário que está hoje no centro da polémica devido às dívidas à banca de mais de 900 milhões de euros.

De acordo com o jornal Público (acesso pago), o afastamento de Frederico Falcão daquela sociedade vinícola, que explora as marcas Aliança, Quinta da Bacalhôa, Quinta do Carmo, Quinta dos Loridos, foi formalizada na semana passada por mútuo acordo. A notícia acabou por apanhar de surpresa o setor, dado que Frederico Falcão interrompeu o seu mandato a meio, após ter assumido a liderança da empresa em julho do ano passado.

O porta-voz da sociedade da Bacalhôa afirmou ao jornal que o processo foi natural e que “o executivo deixou o grupo por mútuo acordo”, não tendo “havido despedimento ou dispensa”.

Frederico Falcão disse que decidiu abandonar a sociedade após “um entendimento” cordial com a Sociedade da Bacalhôa. E explicou: “Já não me identificava com o projeto e depois de um acumular de situações, entendi que deixara de ter condições para continuar”.