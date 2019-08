Mais de 100 condutores de trotinetas multados este ano

Em apenas seis meses a Polícia de Segurança Pública (PSP) já passou mais de 100 multas a condutores de trotinetas elétricas, sendo que 31 condutores foram apanhados com uma taxa-crime de álcool no sangue. Estes dados são conhecidos no dia em que o Automóvel Clube de Portugal (ACP) lança uma campanha de sensibilização para o uso de capacetes nas trotinetas e bicicletas elétricas.

Segundo os dados da PSP, citados pelo Jornal de Notícias, foram passadas mais de uma centenas de infrações nos distritos de Lisboa, Porto, Faro e Coimbra. O maior número de infrações regista-se na capital (mais de metade). No que toca à sinistralidade, somam-se 74 acidentes envolvendo estes veículos (10 atropelamentos, 44 colisões e 20 despistes) e dos quais resultaram 55 feridos leves, mais 47 do que em 2018.

As coimas relativamente à condução sob o efeito de álcool podem ir dos 125 aos 1.250 euros sendo que, em caso de a taxa ser superior a 1,2 gramas/litro é considerado crime, punido com pena de prisão até um ano. Além da condução sob o efeito de álcool, há registo de estacionamento em locais indevidos, circulação em passeios, desrespeito da sinalização e utilização da trotineta por duas ou mais pessoas.

“Não sejas Alberto, usa capacete!” é o mote da campanha de sensibização do ACP. A campanha lançada esta quarta-feira permite alertar para as consequências da não utilização de capacetes e conta com a presença da PSP, bem como das empresas de trotinetas a operar em Portugal. As trotinetas e bicicletas elétricas podem atingir os 30 km/h.