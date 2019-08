Os bancos com sede no Reino Unido deverão transferir cerca de 1,2 biliões de libras em ativos financeiros (cerca de 1,3 biliões de euros) de Londres para a Zona Euro devido ao Brexit. A estimativa é do Banco Central Europeu (BCE) e foi divulgada pelo líder do braço de supervisão europeu, Andrea Enria, em entrevista à televisão pública finlandesa Yle.

“Há, basicamente, 24 bancos que se irão mudar. Sete destes irão ficar diretamente sob a supervisão financeira do BCE e os outros 17 irão ficar sob a supervisão das autoridades nacionais dos países para onde escolherem realocar-se”, explicou Enria, em declarações à Yle, citadas pela Reuters.

“Fizemos a melhor preparação que poderíamos ter feito. Os bancos fizeram o que lhes pedimos para fazerem e os planos de contingência estão em curso“, acrescentou Enria, numa altura em que o cenário de hard Brexit parece cada vez mais provável.

Poucos dias antes do regresso dos deputados ao trabalho, o Governo britânico pediu a suspensão do Parlamento até outubro, o que deverá impedir a oposição de travar a intenção do primeiro-ministro Boris Johnson de avançar com uma saída da União Europeia sem acordo. O pedido foi aceite pela Rainha Isabel II.

Se se concretizar uma saída sem acordo, o setor financeiro britânico poderá perder direitos de passaporte que permitem às instituições financeiras operar no mercado único da UE. Irá também significar que esta tornar-se-á uma das poucas áreas onde o BCE e o Banco de Inglaterra não terão um acordo de cooperação e partilha de risco preparado antes da saída.

Os planos de contingência delineados pelas instituições europeias incluem acesso temporário para clearing houses e casas de câmbio que irão terminar em março de 2020, bem como um período de 18 meses para centrais de depósito de títulos estabelecerem acordos e de seis meses para mudanças nos contratos de derivados.