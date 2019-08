Wall Street fecha a valorizar mais de 1%

A Bolsa de Nova Iorque encerrou esta quinta-feira em alta, tendo os principais índices a valorizarem mais de um 1%, com os investidores mais otimistas quanto à resolução da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China.

O índice industrial Dow Jones fechou a valorizar 1,25%, o índice alargado S&P 500 com ganhos de 1,27% e o tecnológico Nasdaq subiu 1,48%%.

Como tem vindo a ser hábito, na ausência de dados económicos mais significativos os investidores voltaram a reagir aos sinais, por mais ténues que sejam, oriundos de Pequim ou de Washington sobre as perspetivas da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Um porta-voz do Ministério do Comércio da China, disse esta quinta-feira que os Estados Unidos “têm de criar as condições necessárias” para que as negociações cheguem a bom porto, adiantando que as partes têm mantido uma comunicação constante desde julho.

O responsável chinês disse também que a prioridade é garantir que os Estados Unidos deixam cair as novas taxas aduaneiras anunciadas por Donald Trump no final da semana passada.

Já o secretário do Tesouro norte-americano disse que espera que a nova ronda de negociações prevista para setembro em Washington venha mesmo acontecer, mas sem adiantar detalhes.

As ações dos principais conglomerados industriais norte-americanos valorizaram com estas palavras, tal como as das empresas do setor tecnológico, como a Nvidia, um setor que tem sido particularmente castigado pelas tensões entre as duas superpotências.