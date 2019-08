Pode uma loja ser um teatro?

Depois da estreia nos Armazéns Selfridges, em Londres, a Benetton acaba de inaugurar nas Galerias Printemps, em Paris, o seu novo conceito e experiência de loja.

No terceiro andar do department store, a marca italiana instalou o “Color Theatre”, um corner com a coleção feminina criada pelo diretor artístico Jean-Charles de Castelbajac. O universo pop reflete o ADN da Benetton e recupera a cor, energia, o espírito sporty-chic, além da longa experiência em malhas. O design do espaço pretende, segundo a marca, “criar uma experiência e engage únicos, permitindo que os clientes circulem de forma descontraída pelas diferentes áreas à volta do teatro de cor”.

A aposta num novo conceito e experiência de loja segue a nova estratégia de expansão da marca, levando as suas coleções premium a alguns dos mais prestigiados templos da moda. O reposicionamento materializa-se em cidades também estratégicas como Paris e Londres, pela sua escala e capacidade de influência e inspiração, em termos de tendências, junto de mercados internacionais.