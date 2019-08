O BCP teve um mês para esquecer na bolsa de Lisboa. As ações registaram uma queda de 16,4% em agosto, o equivalente a quase 600 milhões de euros na sua capitalização bolsista. Foi o pior desempenho mensal desde junho de 2016, há três anos. O banco já vale menos de 3.000 milhões de euros.

Ainda não tínhamos chegado a meio do mês e a forte pressão vendedora em torno dos títulos do BCP no mercado levava o CEO do banco, Miguel Maya, a vir prestar declarações públicas para desfazer qualquer dúvida em relação à solidez do banco, num esforço para descansar o mercado.

A 13 de agosto, Maya justificou o mau desempenho bolsista do BCP como sendo resultado de uma reação muito forte dos investidores em face da “alteração da perceção dos mercados sobre as implicações para o setor bancário de uma conjuntura macroeconómica, caracterizada pela elevada imprevisibilidade e marcada pelo arrefecimento do crescimento económico mundial, pelas fortes tensões comerciais globais, pela maior probabilidade de um hard Brexit e pela crise política em Itália”.

Garantiu, depois, que “a evolução nos próximos trimestres permitirá comprovar o valor do BCP e os mercados farão, a seu tempo, uma apreciação menos marcada pelas incertezas macroeconómicas do presente”.

As palavras não convenceram totalmente os investidores, que continuarão a castigar as ações do BCP. Ainda que os títulos tenham subido nesta última sessão 0,84% para os 0,1932 euros, isso não foi o suficiente para apagar o acumulado de perdas que vem registando desde o dia 1. Feitas as contas, o banco “emagreceu” cerca de 574 milhões de euros em termos de capitalização bolsista, estando agora avaliado em 2,9 mil milhões de euros a preços de mercado. Agosto termina assim com uma queda mensal de 16,4%, no que é o pior mês desde junho de 2016, quando o título desvalorizou 40%.

Lá por fora, o índice Stoxx Europe 600 Banks, que inclui os maiores bancos no Velho Continente perdeu 6,72% em agosto, pelo segundo mês seguido, refletindo o receio dos investidores com o contexto internacional, de onde se destacam as perspetivas de juros mais baixos e por mais tempo do Banco Central Europeu (BCE).

BCP cai 16% em agosto

Lisboa brilha na última sessão

Já o PSI-20, o principal índice português, caiu quase 2,5% em termos mensais, isto apesar de ter registado uma subida de 1,5% na sessão desta sexta-feira para os 4.888,63 pontos.

O dia foi positivo para a praça portuguesa. Apenas a Mota-Engil registou perdas, caindo 0,32% para 1,894 euros. Jerónimo Martins, EDP Renováveis e Galp tiveram os melhores comportamentos esta sexta-feira, com ganhos entre 2% e 3%.

“A Jerónimo Martins foi favorecida pela melhoria da recomendação da Goldman Sachs para o título, como reportado por diversos media financeiros. Tendo o desempenho na Polónia como principal argumento, a Goldman Sachs elevou a avaliação da empresa para o final de 2020 de 14 euros para 16,50 euros”, referem os analistas do BPI.

Quanto à EDP Renováveis, o bom desempenho surgiu no dia em que anunciou um contrato de 15 anos para a transformação e venda de eletricidade de fonte solar em Portugal.

Lisboa conseguiu superar os ganhos na Europa. O índice de referência europeu, o Stoxx 600, somou 0,6%, acompanhado das praças de Frankfurt e Madrid, que tiveram ganhos de 0,85% e 0,21%. Em Milão, o FTSE Mib caiu 0,35%.

(Notícia atualizada às 17h08)