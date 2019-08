Wall Street abre em alta com otimismo sobre guerra comercial

A Bolsa de Nova Iorque abriu esta sexta-feira em alta, valorizando sobre os ganhos superiores a 1% registados na sessão de quinta-feira, com os investidores ainda otimistas quanto à possibilidade de os Estados Unidos e a China se sentarem à mesa das negociações para resolverem a guerra comercial que dura há dois anos e meio.

O índice industrial Dow Jones abriu a valorizar 0,55%, o índice alargado S&P 500 com ganhos de 0,52% e o índice tecnológico Nasdaq 0,54%.

Os Estados Unidos deram mais um passo formal para aumentar de 25% para 30% nas taxas aduaneiras sobre 250 mil milhões de dólares de importações chinesas a partir de 1 de outubro, com a entrada do processo e abertura do processo de discussão pública.

No entanto, os investidores continuam otimistas de que as duas superpotências se vão sentar à mesa para negociar antes disso, ainda em setembro.

A motivar o otimismo dos investidores ainda estão as palavras do porta-voz do ministro do Comércio chinês. Gao Feng disse esta quinta-feira que espera que os Estados Unidos façam o necessário para que as negociações aconteçam no próximo mês e que os dois governos têm mantido a comunicação desde a reunião de julho.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Munchin, também havia dito que a administração norte-americana estava a contar com a viagem da delegação chinesa para Washington durante o mês de setembro para a reunião agendada.