O primeiro-ministro britânico continua a reafirmar o objetivo de “tirar” o Reino Unido da União Europeia (UE) a 31 de outubro, contrariando as tentativas dos deputados em adiar a saída. Em declarações após um Conselho de Ministros convocado de emergência, Boris Johnson disse ainda estar cada vez mais confiante de que alcançará um acordo com a UE no próximo mês e afastou a possibilidade de eleições.

As hipóteses para conseguir acordo para o Brexit têm aumentado, começou por dizer o primeiro-ministro britânico, em declarações transmitidas pela Sky News. E as probabilidades de se alcançar esse acordo têm aumentado porque a UE percebe que o Reino Unido quer um acordo, que o Reino Unido tem uma visão para o Brexit e que o Reino Unido está preparado para um acordo.

Boris Johnson referiu ainda que, caso os deputados votem esta terça-feira para sair da UE sem um acordo — coisa que acredita que não irá acontecer —- estarão a “cortar as pernas” à sua posição de negociação. Nesse sentido, referiu: “em nenhuma circunstância irei pedir a Bruxelas para adiar o Brexit”. “Estamos unidos com um propósito: em paz com o Governo e contra o adiamento” da saída da UE.

O primeiro-ministro concluiu afirmando que acredita que “irá ser alcançado um acordo em outubro” e que haverá oportunidade para as negociações continuarem, mas sem eleições. “Eu não quero eleições e vocês também não”, rematou, contrariando as expectativas de que este se preparava para avançar com uma moção para convocar eleições antecipadas.