O primeiro-ministro britânico convocou um Conselho de Ministros para a tarde desta segunda-feira e, de acordo com a imprensa britânica, poderão ser convocadas eleições antecipadas. A seguir, Boris Johnson reúne-se com os deputados conservadores e, embora não sejam conhecidos os temas a discutir, a convocação de eleições antecipadas é uma das hipóteses.

O líder do governo britânico poderá levar a votos no Parlamento esta quinta-feira uma moção para antecipar as eleições legislativas, marcadas para maio de 2022.

De acordo com a Laura Kuenssberg, editora de política da BBC, no encontro desta tarde há uma “possibilidade real de Johnson apresentar uma moção para pedir aos deputados para votarem esta semana em eleições antecipadas, mas ainda não há uma decisão final”.

Para os eleitores britânicos votarem mais cedo, a moção de censura que poderá ser apresentada por Boris Johnson esta quinta-feira terá de ter o apoio de, pelo menos, dois terços do Parlamento britânico. Posto isto, a legislação diz que as eleições poderão acontecer, no mínimo, 25 dias úteis após serem aprovadas. Ou seja, poderão acontecer antes de 31 de outubro, data prevista para o Brexit.

Os deputados conservadores estão a planear a aprovação de uma legislação que obrigará Boris Johnson a adiar o Brexit até 31 de janeiro, diz a Bloomberg (conteúdo em inglês). Para evitar este adiamento, de acordo com fontes citadas pela agência de notícias, o primeiro-ministro do Reino Unido teria de alcançar um novo acordo com a União Europeia (UE) até meados de outubro.

Neste sentido, Boris Johnson ameaçou os deputados que se opõem a um Brexit sem acordo, afirmando que caso estes tentem impedir uma saída sem acordo da UE, serão expulsos das listas do Partido Conservador nas próximas eleições.