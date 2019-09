O Bloco de Esquerda (BE) está preparado para governar o país, com um programa eleitoral “essencialmente social-democrata”, afirmou Catarina Martins, em entrevista à Rádio Observador. Sobre a possibilidade de ser o PS a vencer as eleições, a líder do Bloco diz ter dúvidas de que António Costa continue a governar da mesma maneira caso vença as legislativas de 6 de outubro com maioria absoluta.

António Costa tem afirmado que, mesmo com maioria absoluta, governará da mesma maneira. Isto é, procurará acordos com os partidos à esquerda. Contudo, Catarina Martins está pouco confiante nessas declarações. “A questão não é seu eu acredito, Alguém acredita?”, questionou. “Uma maioria absoluta do PS não parece que seja caminho para resolver os problema que o país tem. Não foi no passado e não temos razões para acreditar que será no futuro”, acrescentou.

Nesse sentido, a líder do BE garantiu que o seu partido tem em mãos um “programa que quer que seja Governo” e que “está preparado para assumir todas as responsabilidades”.

Questionada sobre as principais condições para negociar com o próximo Governo, Catarina Martins destacou o “investimento e o trabalho como as duas grandes questões para a legislatura”. “As questões do direito laboral e do investimento são fundamentais para a próxima legislatura”, continuou.

A bloquista mostrou-se insatisfeita com a reforma laboral que foi feita nesta legislatura e ressalvou que há medidas na troika que não foram revertidas, como por exemplo as horas extraordinárias. “Há mais abuso laboral com as horas extraordinárias. Sendo baratas compensa às empresas usarem-nas. Eram mais caras para promover a criação de emprego”, disse.

Em matéria de impostos, Catarina Martins defendeu que o Bloco quer “uma carga fiscal mais justa”. “Os impostos têm de ser mais justos. Há quem ganhe muito e pague muito pouco, e quem ganhe pouco e esteja a pagar muito do seu esforço”, disse.