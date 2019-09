Glintt lança primeiro hackathon em saúde

Chama-se Hacking Health e é o primeiro hackathon dedicado a soluções tecnológicas aplicadas à saúde. A Glintt desafia estudantes e trabalhadores a pensar e desenvolver ideias que juntem à saúde à tecnologia. A iniciativa, que conta com o apoio do Taikai, é construída com a ajuda das tecnologias da Microsoft, Oracle e OutSystems.

“Este hackathon é feito por pessoas e para pessoas (…). Estamos focados em aprofundar a cultura de colaboração com universidades e parceiros que temos vindo a promover e dar resposta aos mais recentes desafios do setor da saúde. Garantir a satisfação dos nossos colaboradores e apostar em novos talentos é parte desta estratégia. A Academia Glintt é um exemplo do trabalho que desenvolvemos nesta frente, com o propósito de diferenciar a Glintt dos restantes players”, explica Hugo Maia, diretor da Inov Solutions, na Glintt, citado em comunicado.

A maratona de 18 horas está marcada para 11 de outubro. As candidaturas decorrem até 30 de setembro e estão abertas a estudantes universitários e trabalhadores da Glintt e a equipa vencedora será premiada com 3.000 euros.

“Os desafios serão lançados pelas três empresas de referência – Microsoft, Oracle e Outsystems -, que disponibilizarão as suas tecnologias aos participantes. As equipas poderão, deste modo, escolher entre desenvolver soluções, utilizando tecnologias de machine learning, chatbots & analytics ou mobile & web, respetivamente”, explica a organização.

“O Taikai surge como um facilitador de todo o processo e assegura a sua transparência. Desde a sua fundação, em 2018, e o lançamento ao mercado, em março deste ano, esta é já a sexta iniciativa que apoiamos, o que demonstra tanto a vontade das empresas de impulsionarem a transformação digital, como a dos empreendedores de criarem um futuro melhor”, esclarece Mário Alves, fundador e CEO do Taikai.