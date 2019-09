5 coisas que vão marcar o dia

O dia ficará marcado pela entrevista do atual primeiro-ministro à SIC, numa altura em que se aproxima o início da campanha eleitoral para as eleições legislativas de outubro. Além disso, o Eurostat vai publicar os dados sobre as vendas do comércio a retalho em julho, depois de, em junho, Portugal ter registado a maior queda de todos os Estados-membros. Ainda esta quarta-feira, a Fed vai publicar mais um Livro Bege, com projeções para a economia norte-americana.

António Costa na Câmara de Comércio e em entrevista à SIC

Com o aproximar das eleições legislativas, sucedem-se os debates e as entrevistas aos representantes dos partidos políticos que se propõem a liderar o país. Esta quarta-feira, António Costa estará, à tarde, à conversa com Bruno Bobone, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), na sede da organização. À noite, o secretário-geral do PS fala em entrevista à SIC, dois dias depois de ter estado frente a frente com Jerónimo de Sousa, dando o pontapé de partida dos debates eleitorais.

Eurostat divulga dados sobre comércio a retalho

O Eurostat vai publicar esta quarta-feira os dados sobre o comércio a retalho referentes ao mês de julho. Em junho, Portugal contrariou a tendência positiva registada na UE e na zona euro, registando a maior maior queda nas vendas a retalho entre os Estados-membros. A nível nacional, este indicador caiu 0,9%, comparando com as subidas de 1,2% na UE e 1,1% na zona euro.

Fed publica Livro Bege com novas previsões para a economia dos EUA

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) vai publicar esta quarta-feira mais um “Livro Bege”, com novas previsões para a economia norte-americana. Agosto foi um mês volátil, com o aumento das tensões entre a China e os Estados Unidos e, nas últimas semanas, Donald Trump continuou a atacar a Fed, pressionando para um corte de juros mais agressivo.

FESAP apresenta propostas para a Administração Pública

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) vai dar uma conferência de imprensa esta quarta-feira onde apresentará propostas para a Administração Pública. Entre as propostas que serão pedidas estão aumentos salariais para 2020, a revisão das carreiras gerais e especiais, a contagem de todo o tempo de serviço de todos os trabalhadores para efeitos de progressão nas carreiras e o futuro da ADSE, entre outras.

Associação Portuguesa de Bancos reúne-se com sindicatos do setor

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) vai reunir-se esta quarta-feira com o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e o Sindicato dos Bancários do Norte e Sindicato Independente da Banca (SIB), numa nova ronda negocial para a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho.