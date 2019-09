Tensões comerciais voltam a pressionar Wall Street

Depois do feriado do Labour Day esta segunda-feira, Wall Street voltou esta terça-feira à negociação, com os principais índices norte-americanos em queda perante a entrada em vigor de uma nova ronda de tarifas dos EUA sobre produtos chineses.

O índice de referência mundial S&P 500 iniciou a sessão em baixa de 0,67% para 2.906,71 pontos, ao mesmo tempo que o tecnológico Nasdaq e o industrial Dow Jones cedem 0,73% e 1%, respetivamente.

A administração Trump começou a aplicar a tarifa de 15% sobre mais de 125 mil milhões de euros em importações chineses este domingo, enquanto a China impôs novas taxas sobre importações de petróleo americano, uma situação que deixa os investidores cada vez mais descrentes numa solução para travar a escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A Bloomberg adiantou esta segunda-feira que as duas partes ainda não chegaram a um acordo para definir uma data para se sentarem à mesa das negociações e tentarem um consenso para colocar um ponto final nesta disputa comercial.

Neste contexto, ações mais sensíveis a esta tema da guerra comercial seguem sob maior pressão, casos da Caterpillar e da Boeing, que perdem 2,10% e 3,32% para 116,50 dólares e 352,01 euros, respetivamente. As ações da Apple cedem 1,31%.