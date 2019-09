Hoje nas notícias: cadernetas bancárias, Montepio e escolas

Tome nota: a partir do dia 14 de setembro, a caderneta do banco só serve para consultar movimentos e saldos. Para levantar dinheiro ou fazer transferências, o cliente bancário terá de usar um cartão de débito. Ainda no setor bancário, o Montepio pode estar prestes a conhecer o seu novo presidente executivo, e nada garante que seja o nome de Dulce Mota seja o escolhido. Já sobre as legislativas de outubro, o especialista Oliveira e Costa diz que para o PS obter a maioria absoluta podem bastar 39%. Finalmente, nos serviços públicos, os passes ainda não chegaram a todos no Grande Porto e há várias escolas que, devido a obras que estão a decorrer, vão iniciar o ano letivo em contentores.

Caderneta bancária? Vai deixar de poder levantar ou transferir dinheiro

A partir do dia 14 deste mês, as cadernetas bancárias vão passar a permitir apenas consultar saldos e movimentos. A ordem partiu de Bruxelas por questões de segurança, deixando, assim, de ser possível levantar dinheiro, fazer transferências ou realizar outras operações com recurso às cadernetas em papel. Quem o quiser fazer terá de usar um cartão de débito. Estas novas regras europeias vão afetar, em Portugal, os clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD), do Crédito Agrícola e do Montepio.

Liderança do Montepio vai ser proposta até final de outubro

A liderança do Montepio deverá estar prestes a ganhar forma. Até ao final do mês de outubro, a comissão responsável pelas nomeações do banco deverá apresentar uma proposta ao conselho de administração para os lugares que estão por ocupar, nomeadamente o de presidente executivo. Até agora, tem sido Dulce Mota quem está a desempenhar a função, mas não é certo que seja a responsável escolhida para liderar o banco.

Para a maioria absoluta podem bastar 39% ao PS, diz Oliveira e Costa

Num artigo de opinião, Rui Oliveira e Costa diz que temos um “novo quadro” nestas legislativas. “A última sondagem publicada (Pitagórica, no último dia de agosto) daria ao PS, sem contar com as regiões autónomas e a emigração, portanto só em Portugal continental e com um universo de 215 deputados, maioria na Assembleia da República”, começa por recordar. “No que concerne às sondagens, cada um dar-lhes-á o crédito que entender. O meu ponto é outro. A obtenção da maioria para o PS baixou 5%, passando de 44% para 39%. É a mais profunda alteração do sistema político português desde 1974”, afirma.

Escolas com obras prometidas iniciam ano letivo em contentores

Há três anos, o Executivo aprovou uma requalificação de escolas básicas e secundárias, de norte a sul do país, sendo que a primeira lista de instituições a serem intervencionadas contava com 91 escolas, às quais se juntaram mais umas centenas. No entanto, a poucas semanas do final da legislatura, há muitas escolas onde as obras ainda estão apenas a começar. Um cenário que se traduz, agora, num regresso às aulas em contentores.

Passe único ainda não chega a todos no Grande Porto

Seis meses depois, nem todos os utilizadores da região do Grande Porto têm acesso ao novo passe único. Há ainda casos em que subsistem dois títulos de transportes e os descontos prometidos às famílias com esta nova modalidade dos passes registam atrasos.

