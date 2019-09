Lisboa voltou a subir no ranking das melhores cidades do mundo para viver. A capital portuguesa avançou um lugar na lista elaborada pela Intelligence Unit do The Economist, onde é considerada a 53º melhor cidade para viver. É a única metrópole portuguesa neste índice que compila um total de 140 cidades mundiais.

Em cinco anos, Lisboa subiu quatro lugares neste ranking. Estabilidade, cuidados de saúde, cultura e ambiente, educação e infraestruturas foram os elementos analisados para se chegar a esta avaliação. A capital portuguesa tem pontuações muito altas na área da cultura e do meio ambiente, bem como na educação, mas pontuações ligeiramente mais baixas no setor que avalia as infraestruturas.

Já no topo encontra-se Viena, na Áustria, que conseguiu manter a coroa de melhor cidade do mundo para viver depois de ter destronado Melbourne, na Austrália, no ano passado. Para além da capital austríaca, apenas mais uma cidade europeia, Copenhaga, na Dinamarca, figura no top 10 do ranking realizado anualmente.

A Austrália, o Canadá e o Japão destacam-se no ranking, ao terem várias cidades no topo. As dez melhores cidades para viver mantêm-se as mesmas desde o ano passado, apesar de Sidney, na Austrália, ter conseguido passar de 5.º para 3.º lugar, graças ao fortalecimento das políticas para travar os efeitos das alterações climáticas.

Veja aqui o top dez das melhores cidades para viver:

Viena, Áustria Melbourne, Austrália Sydney, Austrália Osaka, Japão Calgary, Canadá Vancouver, Canadá Toronto, Canadá Tóquio, Japão Copenhaga, Dinamarca Adelaide, Austrália

E as dez cidades que se classificaram pior no ranking: